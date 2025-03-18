İsrail ateşkesi bozdu! Bomba yağdırılan Gazze'de bilanço git gide ağırlaşıyor

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Kritik bir çağrı yaptılar
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Elazığ'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuğun Korku Dolu Anları Kamerada

Elazığ'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuğun Korku Dolu Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi'nde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuğun panikleyerek kaçışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Elazığ'da sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta gezen başıboş köpekler, yoldan geçen bir çocuğa doğru hızla yöneldi. Bu sırada korkup panikleyen çocuk, hızla koşmaya başladı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli sokak köpeklerinin istenmeyen sonuçlara neden olabileceklerini belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memurlara yeni hak geliyor
img

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
img

Kayıp aranıyordu ölü bulundu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor
Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek çıktı! 4 ülkede de aynı olay yaşandı
Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.