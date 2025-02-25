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Elazığ'da Bandrolsüz Sigara ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da Bandrolsüz Sigara ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 16 bin 320 dal bandrolsüz sigara ve kesilmiş bandrollerle birlikte 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında tahkikata başlanırken, ticari taksi sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 16 bin 320 dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir şahsın işlettiği markette yapılan arama neticesinde; 16 bin 320 dal bandrolsüz sigara, bandrolleri kesilmiş bin 400 dal boş makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında olay ile ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Ayrıca, Gülüşkür Yol Kontrol Noktasında ticari taksi sürücüsü A.Y. şüpheli hareketleri üzerine ekipler tarafından araçta arama yapıldı. Yapılan kontrolde üzerinden faturası olmayan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Şahıs hakkında 11 bin 977 lira idari para cezası uygulanırken kurusıkı tabancaya el konuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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