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Elazığ'da Bakır Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Bakır Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da jandarma ekipleri, bakır kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, 800 metre uzunluğundaki kablonun çalınmasının ardından başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi Yurt Tren İstasyonu'nda 800 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) devreye girdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, olaya karışan M.A., C.A., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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