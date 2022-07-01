Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası

Elazığ'da hizmet veren özel bir bakım merkezinde hastalardan birinin diğerini darp ettiği iddia edildi.

Elazığ'da hizmet veren özel bir bakım merkezinde hastalardan birinin diğerini darp ettiği iddia edildi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da özel bir bakım merkezinde hastalardan B.B., S.E'yi darp etti. Ağır yaralanan S.E. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, B.B. ise Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Bakım merkezi yetkilileri, hastaları valilik oluru ile aldıklarını B.B.'nin daha önce de birkaç defa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildiğini belirterek, "Yaralanan bir diğer hastamız S.E. ise şuan da hastanede tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili gerekli bildirimlerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title