Elazığ'ın Yeni Mahalle Uslu Sokak'ta bir şahıs, bahçede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Bahçede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

E.K, Yeni Mahalle Uslu Sokak'ta bahçede oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan E.K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.