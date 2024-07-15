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Elazığ'da bahçede çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Sarıçubuk köyünde bir bahçede çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir bahçede çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple bahçede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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