Elazığ'da Bağlantılı Olaylarda 12 Yaralı, 7 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Bağlantılı Olaylarda 12 Yaralı, 7 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da iki ayrı olayda toplam 12 kişinin yaralanmasının ardından 7 şüpheli tutuklandı. İlk olayda 3 kişi kesici aletle yaralanırken, ikinci olayda bir kıraathane önünde silahlı saldırı sonucunda 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 12 şahsın yaralandığı bağlantılı 2 olayda, toplam 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, 26.05.2025 günü Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. 2 şahsın kesici aletle yaralanması sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı. Olayın devamında 28.05.2025 günü Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathane önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 şahıs yaralandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği ve bağlantısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 120 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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