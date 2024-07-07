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Elazığ'da aynı yerde yarım saat ara ile 2 trafik kazası meydana geldi

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Elazığ'da Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Aynı yerde yarım saat önce meydana gelen başka bir kazada ise otomobil ile hafif ticari araç çarpışmış ve 4 kişi yaralanmıştı.

Elazığ'da aynı yerde yarım saat ara ile 2 trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı yerde yarım saat önce otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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