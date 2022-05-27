Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Haberler

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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Elazığ'da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Elazığ'da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Mehmet Tolan, 7 arı kovanını köy yakınlarındaki dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları akşam kontrole giden Tolan, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ, Maden, 3. Sayfa, Haberler

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