Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Haberler

Elazığ'da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Mehmet Tolan, 7 arı kovanını köy yakınlarındaki dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları akşam kontrole giden Tolan, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa