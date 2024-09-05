Elazığ'da Ayakkabılıktan Yılan Çıktı
Elazığ'da bir apartman dairesinin önünde bulunan ayakkabılığın üzerindeki terlikten yılan çıktı. Vatandaşlar durumu komşularına bildirerek yılanın doğal ortamına bırakılmasını sağladılar.
Elazığ'da bir apartman dairesinin önünde bulunan ayakkabılığın üzerindeki terlikten yılan çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önündeki ayakkabılığın içinden terliği almaya çalışan bir kişi gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Terliğin içine yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu komşularına bildirdi. Apartman sakinlerince bulunduğu yerden alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bina sakinleri de rahat bir nefes aldı. - ELAZIĞ
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