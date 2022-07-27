Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde dedektör köpek Alex yardımıyla yapılan aramada ise ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında, ara sokaklarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.A. (36) ve S. G.'nin (38) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 1,07 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ardından şahıslarında ikametlerinde dedektör köpek Alex yardımıyla arama yapıldı. Burada yapılan aramada da ayakkabı içerisine zulalanmış 84.05 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan göz altına alınan E.A. ve S.G. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca 1 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title