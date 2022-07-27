Elazığ'da ayakkabı içerisine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da ayakkabı içerisine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da ayakkabı içerisine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve ayakkabı içerinde uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutulandı.

 - Güncelleme:

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve ayakkabı içerinde uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında, ara sokaklarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.A. (36) ve S.G.'nin (38) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 1,07 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ardından şahısların da ikametlerinde dedektör köpek Alex yardımıyla arama yapıldı. Burada yapılan aramada ayakkabı içerisine zulalanmış 84.05 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan E.A. ve S.G. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title