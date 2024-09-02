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Elazığ'da ayağı beton pompasına sıkılan işçi kurtarıldı

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Elazığ'da bir işçi, çalışırken ayağını beton pompasına sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da ayağı beton pompasına sıkılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerden K.D. çalıştığı sırada ayağını beton pompasına kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan işçiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Çıkartılan işçi olay yerinde hazır bekleyen ambulansa taşındı.

Durumu iyi olan işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Sağlık Güncel

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