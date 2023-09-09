Elazığ'da Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların suç kayıtları ve kesinleşmiş hapis cezaları tespit edildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.