Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 126 kişi yakalandı - Haberler

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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 126 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 126 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 126 kişi yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 126 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde yaptığı asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olan 126 şahsı yakaladı. Bu şahıslardan 20'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişinin de kayıp olarak arandığı belirlendi. Denetimlerde 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 33 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil de sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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