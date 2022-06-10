Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 151 şüpheli yakalandı - Haberler

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 151 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 29'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek, 74,9 gram esrar maddesi ile 4 adet lyrica uyarıcı hap ele geçirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa