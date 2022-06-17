Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 149 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 149 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 149 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 26'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 9 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 40 adet fişek, 4 adet pompalı tüfek, 67 gram esrar maddesi ve 78 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet, 1 adet telefon, 1 adet tablet, 1 adet dronun belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa