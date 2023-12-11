Elazığ'da Asayiş Uygulamasında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 2 parça halinde toplam 106 gram toz esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından sürdürülen asayiş uygulamalarında 2 parça halinde toplam 106 gram toz esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede dün yapılan çalışmalarda, 2 ayrı şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında, 2 parça halinde toplam 106 gram toz esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile tabancalara ait 18 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ