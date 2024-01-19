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Elazığ'da Asayiş Uygulamasında Metamfetamin Yakalandı

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Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında, 51.30 gram metamfetamin ile yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında, 51.30 gram metamfetamin ile yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 51.30 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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