Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, ateşli silah ile kasten yaralama olayının failleri olan E.Y. ve E.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 9 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ateşli silah ile kasten yaralama olayının faali E.Y. ve üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 9 fişek bulunan E.Ç. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa