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Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, ateşli silah ile kasten yaralama olayının failleri olan E.Y. ve E.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 9 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.