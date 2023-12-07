Elazığ'da Asayiş Uygulamasında 10 Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 10 şahıs yakalanırken, uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şahısta 1 kilo 156 gram esrar, 2 şahısta 16,8 gram kokain ve 1 adet kesici alet bulundu. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 10 şahıs yakalanırken, uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2 şahısta 1 kilo 156 gram esrar, 2 şahısta 16,8 gram kokain ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. 10 aranan şahıs yakalanırken, kimliği belirsiz yabancı uyruklu bir şahıs ilgili birime teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ