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Elazığ'da Asayiş Uygulaması: 10 Kişi Yakalandı, Araçlara Cezalar Kesildi

Elazığ'da Asayiş Uygulaması: 10 Kişi Yakalandı, Araçlara Cezalar Kesildi
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs yakalanmış ve 2 araca toplamda 27 bin lira para cezası kesilmiştir. Uygulama sırasında bin 563 şahıs sorgulanmış ve birçok yer kontrol edilmiştir.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 10 şahıs yakalanırken, 2 araca da 27 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 6 mahallede 24 ekip ve 160 personel ile gerçekleştirilen uygulamada bin 563 şahıs sorgulandı, 222 araç kontrol edildi, 38 umuma açık iş yeri denetlendi. 3 metruk bina ve 3 park kontrol edildi. Yaralama suçlarından 12 yıl kesinleşmiş cezası olan 1, tehdit suçlarından 10 ay kesinleşmiş cezası olan 1, asayiş konularından ifadelerinin aranmasına yönelik aranması olan 5, görevi kötüye kullanma suçundan 2 bin 500 lira adli para cezası olan 1 ve kayıp şahıs olarak aranan 2 olmak üzere toplamda 10 kişi yakalandı.

Operasyonda ayrıca, 1 kayıp şahıs ve 1 kaçak göçmen, yoklama kaçağı olan 6 şahıs tespit edilirken kontrol edilen 2 araca ise 27 bin 996 lira para cezası kesildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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