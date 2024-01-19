Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu, Kaçak Sigara ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 51.30 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 800 adet gümrük kacağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ