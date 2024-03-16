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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 8 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda ayrıca uyuşturucu madde ve kesici aletler de bulundu.

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 14 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 93 adet fişek, 4 adet tüfek ve 22 adet kartuş, 3 adet kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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