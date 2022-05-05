Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ve trafik ekiplerinin katılımı ile şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi başta olmak üzere kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Uygulamalarda aranan şüpheliler yakalanırken, evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa