Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 234 Olay, 262 Gözaltı

Elazığ'da son 1 haftada 234 olay meydana gelirken, 262 şahıs yakalandı. Şahıslarda 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 234 olay meydana gelirken, 262 şahıs yakalandı ve şahıslardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 62 bin 4 şahıs ve 37 bin 210 araç kontrol edildi. Aranması olan 411 şahıs yakalanırken, 29 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 818 araca cezai işlem uygulanırken 219 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 11 adet tabanca, 139 adet fişek, 15 adet kesici alet, 5 adet tüfek, 3 adet bilgisayar, 1 adet şarjör, 40 bin lira, 2 adet harddisk, 8 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet telsiz ve 2 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 229 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 105 gram kannabinoid, 47 adet uyuşturucu hap, 245 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 143 gram bonzai ve 56 gram bonzai hammadesi ele geçirildi. Ayrıca kentte meydana gelen 37 trafik kazasında 63 kişi yaralandı.

Öte yandan, bu süre zarfında kaybolan 9 şahıs, 1 adet bisiklet ve 1 adet pomerian cinsi köpeğin bulunduğu belirtildi. - ELAZIĞ