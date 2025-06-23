Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 234 Olay, 262 Gözaltı
Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 234 olayda 262 şahıs yakalanırken, 25 kişi tutuklandı. Yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda silah, uyuşturucu ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi.
Elazığ'da son 1 haftada 234 olay meydana gelirken, 262 şahıs yakalandı. Şahıslarda 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 234 olay meydana gelirken, 262 şahıs yakalandı ve şahıslardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 62 bin 4 şahıs ve 37 bin 210 araç kontrol edildi. Aranması olan 411 şahıs yakalanırken, 29 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 818 araca cezai işlem uygulanırken 219 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 11 adet tabanca, 139 adet fişek, 15 adet kesici alet, 5 adet tüfek, 3 adet bilgisayar, 1 adet şarjör, 40 bin lira, 2 adet harddisk, 8 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet telsiz ve 2 adet hafıza kartı ele geçirildi.
Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 229 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 105 gram kannabinoid, 47 adet uyuşturucu hap, 245 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 143 gram bonzai ve 56 gram bonzai hammadesi ele geçirildi. Ayrıca kentte meydana gelen 37 trafik kazasında 63 kişi yaralandı.
Öte yandan, bu süre zarfında kaybolan 9 şahıs, 1 adet bisiklet ve 1 adet pomerian cinsi köpeğin bulunduğu belirtildi. - ELAZIĞ