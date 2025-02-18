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Elazığ'da Asayiş Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da Asayiş Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken, 5 kişi 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlaması ile tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması için düzenlenen operasyonlarda 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş, Narkotik ve KOM birimlerince il merkezinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 191 adet fişek, 5 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş, 4 parça halinde 320.87 gram esrar maddesi, 7 parça halinde 107,17 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde 60,79 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti'nden adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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