Elazığ'da Asayiş Olaylarında Artış: 260 Olay, 32 Tutuklama

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 260 asayiş olayında, 269 şüpheli yakalanırken 32 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 26 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda kentte, 260 olayın meydana geldiği bildirildi. Bu olaylarda 269 şahıs yakalanırken, 32 kişi tutuklandı, aranması olan 48 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 10 kayıp şahsın ise bulunduğu aktarıldı. Asayiş uygulamalarında 59 bin 492 şahıs ve 24 bin 21 araç kontrol edildi. Yapılan operasyonlarda 7 tabanca, 4 tüfek, 86 fişek, çok sayıda kesici alet, 1,6 kilogram bonzai, 135 gram metamfetamin, bin 848 sentetik hap ve 700 mililitre sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 60 litre alkol, 39 bin 560 dal makaron, 1,3 kilogram tütün, 102 puro, 18 tarihi eser ve çeşitli malzemeler bulundu. Kent genelinde meydana gelen 31 trafik kazasında 53 kişi yaralanırken, denetimlerde 10 bin 10 araçtan 2 bin 692'sine cezai işlem uygulandı ve 232 araç trafikten men edildi. - ELAZIĞ