Elazığ'da Asayiş Olaylarında 259 Kişi Yakalandı
Elazığ'da son bir haftada 260 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylar sonucunda 259 kişi yakalanırken, 18 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerle birçok uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 260 asayiş olayında, 259 kişi yakalanırken 18 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 12-19 Ekim 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 260 olayda 259 kişi yakalanırken, 18 kişi tutuklandı. Aranması olan 51 şahısta yakalanırken 20'si tutuklandı. Çalışmalarda 60 bin 289 şahıs ve 24 bin 694 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 binine cezai işlem uygulanırken 269 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde 34 adet trafik kazasında 46 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda; 8 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek, 102 adet fişek/kartuş, 4 adet kesici alet, 150,85 gram esrar, 11 gram kubar esrar, 12,99 gram metamfetamin, 391,91 gram bonzai, 0,79 gram bonzai ham maddesi, 2.841 adet sentetik ecza ve ecstasy, 21,2 gr kannabinoit ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak olarak; 3 adet cep telefonu, 17 bin 800 adet makaron, 551 paket sigara ve 4 adet tütün dolum makinesi, 34 adet elektronik sigara, 199 adet bandrol, 180 litre benzin ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 8 kişinin bulunduğu ve hırsızlık kaydı ile 4 motosikletin ele geçirildi bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
