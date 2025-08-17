Elazığ'da Asansörde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Elazığ'da Asansörde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Güncelleme:
Elazığ'da 5 kişilik bir aile asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 3'ü çocuk 5 kişiyi asansörden sağ salim çıkarttı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik aile asansörde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 3'ü çocuk 5 kişi, ekiplerin müdahalesi ile asansörden çıkartıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
