Elazığ'da asansör boşluğuna düşen şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı

Asansör boşluğuna düşerek yaralanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem sonucu ağır hasar alarak yıkım kararı verilen bir binaya giren ve asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve depremler sonucu ağır hasar alarak yıkım kararı verilen eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaya giren C.G., asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.