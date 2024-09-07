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Elazığ'da Arkadaşlarının Bozulan Aracını İtme Anları Kamerada

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Elazığ'da iki kişi, arkadaşlarının bozulan aracını, başka bir aracın kaputuna oturup ayaklarının yardımıyla iterek götürdüler. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da iki kişi, arkadaşlarının bozulan aracını, başka bir aracın kaputuna oturup ayaklarının yardımıyla iterek götürdüler. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahalle'sinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracı bozulan bir vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım talep etti. Arabası bozulan arkadaşının yanına gelen iki kişi, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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