Elazığ'da Arızalanan Araç Trafiği Kilitledi, Polis Ekipleri Yardıma Yetişti

Elazığ'da akan trafikte arızalanan bir aracın yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, arızalanan aracı iteleyerek trafiğin kilitlenmesini önledi.

Olay, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir otomobil, bir anda arıza vererek durdu. Duran aracı fark eden trafik polisleri, sürücünün yanına giderek trafiğin kilitlenmemesi için otomobili itmeye başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ