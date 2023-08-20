Elazığ'da aranan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. ve 2 farklı ateşli silahla yaralama olayının faili olarak aranan F.E.Ç.'nin Maden ilçesinde oldukları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Maden İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahıslar takibe alındı ve gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Şahısların üzerinde ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ