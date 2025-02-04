Elazığ'da Aranan 102 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 102 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 102 şahıs yakalandı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca ekipler tarafından ocak ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 29 şahıs yakalanırken 37 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait bin 867 adet fişek, 24 adet tüfek ve 89 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ