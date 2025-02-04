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Elazığ'da Aranan 102 Şüpheli Yakalandı

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Elazığ'da polis gözetiminde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası olan 102 şahıs yakalandı. Ayrıca ruhsatsız silah taşıyan 29 kişiyle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 102 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 102 şahıs yakalandı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca ekipler tarafından ocak ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 29 şahıs yakalanırken 37 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait bin 867 adet fişek, 24 adet tüfek ve 89 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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