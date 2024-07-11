Elazığ'da aracın kaputuna oturan şahıslar, bozulan aracı ayaklarıyla iterek götürdü.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı bozulan bir vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım talep etti. Arabası bozulan arkadaşının yanına gelen vatandaşlar, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ