Elazığ'da aracı çeken kişi kaputa oturdu, tedirginlik yarattı

Elazığ'da bozulan aracı çeken bir başka aracın kaputuna oturan kişi görenleri tedirgin etti.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı bozulan bir vatandaş arkadaşını arayarak yardım talep etti. Arabası bozulan arkadaşının yanına gelen vatandaş, halat yardımı ile bozulan aracı çekti. O esnada bir vatandaş da bozularak çekilen aracın kaputunda seyretti. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ