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Elazığ'da araç refüje çarptı, karşı şeride uçtu

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı ve karşı şeride uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ADB 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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