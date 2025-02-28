Elazığ'da Apartmandan Yükselen Duman İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
Elazığ'da bir apartmanın çatı katından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine gelmesine neden oldu. Yapılan incelemelerde dumanların sobadan kaynaklandığı belirlendi.
Elazığ'da 4 katlı bir apartmanın çatı katından çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi. İki itfaiye aracı olay yerine sevk edilirken, dumanların sobadan kaynaklandığı anlaşıldı.
Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın ihtimaline karşı bölgeye 2 itfaiye aracı gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çatı katında dumanların kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda dumanların, çatı katında yakılan sobadan çıktığı anlaşıldı.
Çatı katında soba yakan şahsa gerekli uyarılar yapıldıktan sonra ekipler normale dönerek olay yerinden ayrıldı. - ELAZIĞ