Elazığ'da Apartmanda Yılan Paniği

Elazığ'da apartmanda görülen yılan paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın merdiveninde vatandaşlar yılan gördü. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakaladı ve şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı.