Elazığ'da Apartmanda Yılan Panic

Elazığ'da Apartmanda Yılan Panic
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Elazığ'da bir apartmana giren yılan, sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Elazığ'da bir apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın merdiveninde vatandaşlar yılan gördü. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakaladı ve şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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