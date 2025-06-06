Elazığ'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu
Elazığ'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bir daireyi kullanılmaz hale getirdi.
Elazığ'daki apartman yangını paniğe neden oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da bir apartmanın 6'ıncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir daire kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa