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Elazığ'da apartman yangını korkuttu

Elazığ'da apartman yangını korkuttu
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Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallede paniğe sebep olan yangın ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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