Elazığ'da Apartman Dairesinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Apartman Dairesinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akpınar Mahallesi Mevlid Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde mahsur kalan Ö.K. isimli bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen Ö.K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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