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Elazığ'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile ambulans çarpıştı, sonuç olarak bir sağlık çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. V.Ş. idaresindeki 23 EN 308 plakalı otomobil, 23 DH 122 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada bir sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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