Elazığ'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. V.Ş. idaresindeki 23 EN 308 plakalı otomobil, 23 DH 122 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada bir sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ