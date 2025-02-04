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Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.M.B. yönetimindeki 23 ABZ 183 plakalı ambulans ile N.G. idaresindeki 21 ADG 698 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralanırken, Fiat marka araç kağıt gibi ezildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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