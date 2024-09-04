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Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen kazada, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vakaya giden 23 AAT 126 plakalı ambulans ile 23 BD 831 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi de kazadan yara almadan kurtulan sağlıkçılar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gönderilen diğer ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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