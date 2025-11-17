Haberler

Elazığ'da Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Kayboldu, Ekipler Arama Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı sonrası arama ekipleri çalışmalarına başladı.

Elazığ'da 11 saattir haber alınmayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, bu sabah Güneykent Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi. Kendi çabalarına karşı yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Yaşlı adamın üstünde, lacivert pantolon ve kül rengi gömlek olduğu bildirildi. Ekipler, kaybolan yaşlı adamının görülmesi halinde 112'ye bildirmesini talep etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.