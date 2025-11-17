Elazığ'da Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Kayboldu, Ekipler Arama Çalışmalarını Sürdürüyor

Elazığ'da 11 saattir haber alınmayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, bu sabah Güneykent Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi. Kendi çabalarına karşı yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Yaşlı adamın üstünde, lacivert pantolon ve kül rengi gömlek olduğu bildirildi. Ekipler, kaybolan yaşlı adamının görülmesi halinde 112'ye bildirmesini talep etti. - ELAZIĞ