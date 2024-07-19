Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Altın ve Tarihi Eser Niteliğinde 70 Sikke Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, altın ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, altın ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, elinde tarihi eser bulunan ve satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheli şahıs hakkında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada şahıslar, altın olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ile birlikte yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Elazığ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title