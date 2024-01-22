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Elazığ'da alt geçitte kaza: Otomobil refüje çarptı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Çayda Çıra Alt Kavşağı'nda refüje çarparak durabildi. Kazada araçta hasar meydana geldi ve alt geçit kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kaza, Çayda Çıra Alt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada araçta hasar meydana geldi. Alt geçit kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanırken, otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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